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Останки пропавшего 7 лет назад тираспольчанина нашли в выгребной яме (ФОТО)

Останки пропавшего 7 лет назад тираспольчанина нашли в выгребной яме (ФОТО)

Сотрудники управления уголовного розыска МВД ПМР раскрыли убийство, совершённое в сентябре 2010 года. 

Как пишет источник, тогда сообщение об особо тяжком преступлении в правоохранительные органы не поступало. Исчезновение жителя столицы, разменявшего шестой десяток, никого не заинтересовало. Пожилой мужчина не имел семьи и на протяжении долгих лет вёл асоциальный образ жизни.

— В настоящее время известно, что тираспольчанин погиб в драке. Она произошла после распития спиртных напитков в доме 35-летнего ранее судимого жителя села Глиное. Поздним вечером на почве внезапно возникшей неприязни он поскандалил и был избит третьим собутыльником, которому в то время исполнилось 24 года. На следующее утро сообщники выбросили тело в выгребную яму туалета. Криминальную тайну злоумышленники хранили на протяжении семи лет. О преступлении сыщикам стало известно в ходе проверки поступившей оперативной информации, — пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых задержаны.

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