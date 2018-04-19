Останки “цветочного ковра” обнаружили на бульваре Гагарина в жалком состоянии (ФОТО)

Хваленые цветы, выложенные неделю назад в форме ковра в сквере Кафедрального собора и обошедшиеся бюджету Кишинева в 2 миллиона леев, похоже, доживают свои последние дни.

После того как горожане резко раскритиковали выброшенные на ветер деньги, примэрия объявила о рассадке цветов по разным столичным клумбам. Однако, во-первых, к этому моменту растения были не в самом лучшем состоянии, а во-вторых, рассаживать их стали весьма пренебрежительно. Об этом свидетельствует свежепосаженная “клумба”, замеченная на бульваре Гагарина.

Как видно на снимках, цветы были хаотично высажены в голую неудобренную землю в месте, где их почти наверняка спалят солнечные лучи. Не радует и эстетический вид этой “клумбы”.

Увидевшие это безобразие жители столицы разразились шквалом негативных комментариев.

– Засохшие, вялые и потрепанные останки цветов, годные разве что для “икебаны”. Работа Сильвии Раду на посту генпримара, обошедшаяся городскому бюджету в 2 миллиона леев – наглядно. – 2 миллиона леев в никуда! Это успех, друзья! – Выглядят как плевок в душу каждому кишиневцу. – Хороший земляной ковёр. – А что, простую траву на все газоны сложно посадить? Но самое главное – избавиться от болезни деревенской “все вскопать – прополоть”. Да и грязи на улице меньше станет с травой. – Выглядят как тараканы. – Остальные цветы возвращены продавцу для дальнейшего тендера. – Минимализм в действии. – Это половичок, видимо.

Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” Сильвии Раду.