Остались с носом: либералам не удалось добиться исключения социалистов из предвыборной гонки (ФОТО)

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Очередная задумка либералов провалилась. Суд отклонил требование ЛП исключить социалистов из предвыборной гонки.

Причиной обращения либералов в суд стали агитационные материалы ПСРМ. В частности, либералов не устроило то, что, придя к власти, социалисты обязуются запретить партии, ратующие за объединение Молдовы и Румынии, а также исключить из школьной программы предмет “История румын”. На основании этого ЛП потребовала аннулировать регистрацию ПСРМ и не допускать ее к участию в выборах.

Однако суд отклонил требование либералов как необоснованное. Решение было вынесено сегодня, 30 января.

Стоит отметить, что ранее социалисты заявляли, что стали мишенью для атаки практически всех электоральных конкурентов – аннулирования регистрации ПСРМ потребовали сразу несколько партий. В Партии социалистов уверены, что главная причина заключается в том, что именно у социалистов – наибольшие шансы получить парламентское большинство на предстоящих выборах, что не устраивает другие формирования, которые решили таким образом устранить самого сильного конкурента.