В преддверии второго тура выборов генпримара представители Либеральной партии, Шалару, Лянкэ, ПДС дружно говорят о необходимости продолжения европейского курса, под флагом которого столица уничтожалась последние десять лет.

Это изумило и возмутило политолога Валерия Осталепа. Он отметил, что такой курс не нужен никому, кроме этих политиков, и предложил им пойти с этим курсом “куда подальше”.

– Я не знаю в городе нормального человека, которого устраивает это тотальное разрушение, уже не нуждающееся ни в каких примерах, которое есть везде и вокруг. Они говорят нет-нет, мы будем это продолжать. А почему они это говорят? Да потому что они это делают. Слова о том, что этого больше не будет в случае разрушения олигархата на корню, из области, что нам мешает строить дороги Путин, за коррупцию отвечает ГРУ, а парки у нас разрушает ФСБ. Какое отношение имеет примар какого-то румынского города к мэру нашего города? У меня просто тотальный фэйл в мышлении. Хоть кто-то из нас говорит хоть что-то, кого нужно избрать мэром Бакэу? – изумился Осталеп.

Он отметил, что реакцию на эти заявления должны в ближайшее воскресенье, 3 июня, показать жители Кишинева.

– Я надеюсь, что все избиратели на этот раз прекрасно всё осознают. Не могу сказать, что я доволен и первым туром, потому что мне кажется, что здравомыслящих людей намного больше, – сказал эксперт.