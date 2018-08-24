Осталеп: У фашизма в Молдавии нет никаких перспектив – итог всегда будет одним

Осталеп: У фашизма в Молдавии нет никаких перспектив – итог всегда будет одним

Политолог, общественный деятель Валерий Осталеп поздравил всех жителей страны с днем освобождения Молдовы от фашистов, отмечаемом сегодня.

Он отметил, что нацизм принес много зла нашей земле, а август 1944 года в цифрах показывает, какую цену заплатили люди за освобождение Молдовы от немецко-румынского фашизма.

– Только на Шерпенском направлении погибло больше 11.000 советских солдат. И хотя сегодня обезьяны «унионисты» оскверняют памятники, у фашизма в Молдавии нет никаких перспектив. Итог всегда будет одним, – подчеркнул он.

Напомним, накануне унионисты Шалару вандализировали советский танк-памятник, выкрасив его в цвета флага Румынии.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md