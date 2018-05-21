Осталеп: Сегодняшняя ночь была самой печальной за последние 11 лет для роты бездельников и аферистов

Осталеп: Сегодняшняя ночь была самой печальной за последние 11 лет для роты бездельников и аферистов

Известный политический аналитик поздравил на своей странице в соцсети Иона Чебана, занявшего первое место на вчерашних выборах генерального примара Кишинева, а также выразил свое мнение по поводу результатов голосования. 

– Искренние поздравления, Ион Чебан! Очень много надежд будет с вами связано. Сегодняшняя ночь самая печальная за последние 11 лет для роты бездельников и аферистов. Она печальна для батальона «унионистов» которые сгалюцинировали недавно, что 55% города за «унире», а проголосовали…5%. И она очень оптимистична для тех, кто верит, что бардак и разрушение реально прекратить. Желаем успеха и победы нашему городу! – отметил он. 

Ранее Валерий Осталеп выразил уверенность, что больше всего шансов сломать сложившуюся в примэрии порочную систему – у Иона Чебана.

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