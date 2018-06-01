Осталеп: Я не понимаю, какое отношение к Кишиневу имеет Андрей Нэстасе (ВИДЕО)

Об этом известный политический аналитик заявил в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова”.

Так, по мнению эксперта, Нэстасе не хочет быть генеральным примаром столицы, а собирается быть политиком, и он абсолютно ничего не понимает в делах города.

– Я отношусь к Нэстасе как к политику, но мы в воскресенье избираем примара города. Я понимаю, почему он избегал разговоров о городе, и если он вдруг станет примаром, что он будет делать? Где его команда, кто эти люди, если мы видим одних и тех же товарищей и в его команде, и среди тех, кто его поддержал? Это те же самые бизнесмены, которые уничтожили город, и они согласны остановить все незаконные стройки? А кто выдает эти разрешения – не те же, кто сегодня призывает голосовать за него? Это нужно полностью прекратить, – заявил Осталеп.

Он подчеркнул, что Нэстасе поддержали те же люди, которые до сих пор разрушали Кишинев, и выразил уверенность, что они это сделали “не просто так”. Также Осталеп обратил внимание на то, что Нэстасе от поддержки этих людей не отказался.

Напомним, ранее кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан заявил, что Нэстасе объединился с ворами и коррупционерами, а он объединяется с кишиневцами.