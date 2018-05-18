Осталеп: Больше всего шансов сломать сложившуюся в примэрии систему – у Чебана

Известный политолог и эксперт высказал свою точку зрения по поводу предстоящих выборов генерального примара Кишинева.

Ниже приводим мнение Валерия Осталепа без сокращений.

– У меня свой личный гражданский счёт к незаконным постройкам и уничтожению парков, деревьев и города в целом. Все, что было до сих пор, мне доказало, что примэрия и суды были просто инструментом легализации беспредельного уничтожения города. Мой уровень веры к этим структурам – ноль. Я обращался с законными, доказательными документами. Ноль. Это неправильно, когда примэрия не союзник горожан, а враг. Я не верю никому и ничему из этой структуры сегодня. Стена. Разговаривать не с кем. Поэтому я объективно не могу не отметить тот объём прямых контактов с людьми, которые провел Ион Чебан. Я знаю, что такое выслушивать негодование и проблемы людей. И это самая сложная форма кампании. То, что он выбрал прямое общение как основу, мне очень импонирует. Я не знаю, кто выиграет. Но по мне, больше всего шансов сломать эту стену (сегодняшняя система в примэрии) между людьми и здравым смыслом – у Иона Чебана. Если он выиграет, я искренне надеюсь, что он не забудет все, что выслушал, и, в частности, прекратит уничтожение парков, все эти незаконные стройки, а развитие города будет зависеть от интересов жителей, «а не вот это все». Для этого у него есть все качества. Желаю удачи, Ион Чебан, – написал он на своей странице в соцсети.