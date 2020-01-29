Оспаривание полномочий делегации парламента Молдовы в ПАСЕ было отклонено как необоснованное

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Оспаривание полномочий делегации Парламента Республики Молдова в Парламентской Ассамблее Совета Европы было отклонено как необоснованное, а полномочия нашей делегации были ратифицированы большинством членов Комиссии ПАСЕ по регулированию, иммунитету и институциональным вопросам.

Вице-спикер парламента от фракции Партии социалистов Влад Батрынча подтвердил справедливое представительство в делегации всех политических сил, представленных в законодательном органе. Фракция партии “Шор”, согласно решению парламента, имеет мандат в составе делегации в ПАСЕ. В то же время, эта фракция, которая пыталась оспорить полномочия делегации парламента Республики Молдова, отказалась выдвигать кандидатуру члена делегации. По словам Влада Батрынчи, это было сделано намеренно, чтобы манипулировать международным общественным мнением, передаёт moldpres.md.

Депутат от Литвы, содокладчик ПАСЕ по Молдове Эгидиюс Варейкис поддержал ратификацию полномочий делегации без составления отчета по этому вопросу. Предложение было поддержано делегатами национальных парламентов в ПАСЕ. Николь Трисс, член парламента Франции, подчеркнула, что ПАСЕ не работает с конкретными именами, поскольку такая практика противоречит правилам организации.

Члены Комиссии по регламенту, иммунитету и институциональным вопросам ПАСЕ были единодушны в отношении соблюдения регламента ПАСЕ парламентом Республики Молдова.