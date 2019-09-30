Особое внимание – пригородам! Чебан: Размер фондов для них будет утроен

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Кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева Ион Чебан побывал накануне во многих населенных пунктах муниципия Кишинев. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в соцсети.

– За последние 4 года вместе с нашей командой и советниками из других фракций КМС мы добились выделения из муниципального бюджета 391 миллиона леев – рекордной суммы для реализации проектов в пригородах. Выразил возмущение тем, что во многих случаях деньги не достигли своего назначения, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Социалист уверен: пригороды должны стать поистине жилыми и привлекательными зонами, в особенности для молодежи. Поэтому, считает он, назначение участков земли следует изменить: из сельскохозяйственного в строительное.

– Мы должны развивать социальную и экономическую инфраструктуру, чтобы создать все необходимые для жизни условия. В следующие 4 года вместе с командой мы утроим размер фондов, предназначенных для пригородов. Во всех муниципальных населенных пунктах будет чисто и красиво. Все вместе мы – Кишинев! – подытожил он.