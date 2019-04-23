Особо находчивые кондукторы столичных троллейбусов ксерят билеты для собственной наживы (ВИДЕО)

0

Некоторые кондукторы троллейбусов ксерокопируют билеты и продают их пассажирам вместо тех, которые печатает Управление электротранспорта Кишинёва. Таким образом, нечистые на руку кондукторы оставляют добрую часть дохода у себя в кармане.

По словам главы МП «Управление электротранспорта Кишинёва» Дорина Чёрный, кондукторов ежедневно проверяют. Так, на прошлой неделе одного мошенника поймали с копиями билетов в руках. В связи с этим работник муниципального предприятия был уволен. Полиция расследует это дело.

Руководство МП «Управление электротранспорта Кишинёва» уверено, что с мая текущего года билеты будет сложнее сфальсифицировать, так как их дизайн будет изменён, передаёт protv.md.