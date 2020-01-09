Основы политической философии

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Мария Захарова – о международной политике, Приднестровье и о российских миротворцах

В рамках видеомоста Москва–Тбилиси–Минск–Кишинёв, состоявшегося в информационном агентстве Sputnik, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы журналистов разных стран. Встреча в очередной раз подтвердила, что проблемы у бывших советских республик похожие, вплоть до неразрешённых территориальных вопросов.

Система мер доверия

– За 2019 год Молдова не выполнила ни одного условия в переговорном процессе с Приднестровьем. Формат «5+2» из-за позиции Кишинёва фактически заблокирован, не подписан итоговый протокол. Будет ли Российская Федерация как-то влиять на эту ситуацию, чтобы её разрешить и заставить Кишинёв выполнять ранее достигнутые договорённости?

– Ушедший год действительно был, мягко говоря, непростым для переговорного процесса в формате «5+2», и наработанный ранее позитив, к сожалению, был растрачен зря. Прежде всего это, наверное, можно объяснить электоральными или постэлекторальными процессами в Молдове. На правом берегу Днестра произошла смена трёх правительств, и некоторые молдавские политики, которые отвечали за приднестровское урегулирование в этот период, видимо, руководствовались какими-то своими соображениями. На наш взгляд, просто тормозили реализацию ранее достигнутых договорённостей. Снизилась динамика встреч молдо-приднестровских рабочих групп, а по некоторым направлениям даже наблюдался регресс. Результатом явилось то, что на единственной в прошлом году официальной встрече в формате «5+2» в Братиславе стороны даже не смогли согласовать совместный итоговый протокол.

Что касается России и её посреднических усилий, то мы, как сторона-гарант урегулирования, активно контактируем со сторонами для того, чтобы Кишинёв и Тирасполь всё же смогли преодолеть разногласия по конкретным вопросам.

– Какие планы на будущее?

– Мы рассчитываем, что в 2020 году албанское председательство в ОБСЕ будет следовать по направлениям, заложенным в регламентирующих документах, где предусматривается примерно 5–6 встреч в год в указанном формате. Это реалистичный график. Он даёт перспективы для реального продвижения вперёд. Мы убеждены, что стороны в первую очередь должны наладить эффективное и конструктивное взаимодействие в социально-экономической и гуманитарной сферах. Выстроить ту самую систему мер доверия, которая необходима, и уже после этого приступать к политическому диалогу. К сожалению, пока мы наблюдали лишь желание обсуждать вопросы, но не подходить к их реальному решению.

Политически Россия готова и сейчас оказывать содействие в целом ряде межгосударственных конфликтов, используя свои возможности на международных площадках, экономически интегрируя и предлагая модели нового типа интеграции, которая выстраивается на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Надстройка в виде веры

– Люди, живущие на левом берегу Днестра, очень верят в Россию, и это касается разных уровней отношений. На ваш взгляд, Российская Федерация отвечает взаимностью?

– Если мы выражаемся литературными терминами, то да, безусловно, – мы верим, в нас верят. По крайней мере мы стараемся не разочаровывать в тех ожиданиях, которые на нас возлагают. Но я так понимаю, что речь идёт о конкретной роли России как посредника, как страны, с которой выстраиваются отношения. Просто вера – это такой литературно-художественный жанр. А есть реалии дня. Мне кажется, что надстройка в виде веры важна для атмосферы отношений. Но есть конкретные практические шаги и дела. Я предпочитаю ориентироваться на эти показатели. Мы можем по-разному верить, у нас могут быть разные символы веры, но именно дела конкретные и конкретная политика, которая строится из поступков, шагов и дел, и является устойчивым базисом.

– Представители некоторых политических структур никак не успокоятся по поводу военных складов в Колбасне…

– Военные склады в селе Колбасна были организованы в 1949 году. Это был стратегический арсенал южного направления Советской Армии. Основная часть вооружений была завезена туда во времена СССР, после вывода советских войск из Венгрии и бывшей Чехословакии. В начале 2000 годов, когда этому благоприятствовала политическая ситуация и просматривался выход на долгосрочное и вполне жизнеспособное решение приднестровского конфликта, Россия вывезла около 50% хранившихся там боеприпасов. Осталось около 20 тыс. тонн. В августе 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу в ответ на просьбу молдавской стороны выразил готовность вернуться к вопросу об утилизации боеприпасов, у которых истекает срок хранения – это около 11 тыс. тонн. Я подчёркиваю, что все эти работы будут проводиться в соответствии с жёсткими нормами безопасности и правилами, которые приняты в Российской армии.

Компромисс ради народа

– Журналисты часто спрашивают вас о том, может ли РФ каким-то образом урегулировать конфликты, которые происходят на постсоветском пространстве. Может ли Россия, как большая и влиятельная страна, предложить конструктивное решение этих разногласий?

– Это вопрос, на мой взгляд, из разряда политической философии, из разряда того, можно ли насильно сделать кого-то счастливым. Мы можем оказывать посредническую помощь, мы неоднократно демонстрировали настоящее умение, используя своих экспертов, миротворцев, которые готовы были жертвовать жизнями (что они и делали), разводить стороны, находившиеся в активной фазе кризиса. И подобных примеров было много в горячих конфликтах на постсоветском пространстве. Достаточно вспомнить Таджикистан, который сейчас живёт мирной жизнью, а ещё буквально десятилетие назад всё было иначе.

Политически Россия готова и сейчас оказывать содействие в целом ряде межгосударственных конфликтов, используя свои возможности на международных площадках, экономически интегрируя и предлагая модели нового типа интеграции, которая выстраивается на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. И встречи, которые проходят в рамках ЕАЭС, в рамках наших новых интеграционных форматов, об этом свидетельствуют. Это не вопрос навязывания силой новых процентов по оплате присутствия РФ в виде военных баз, что сейчас практикует НАТО, а уважительный взаимовыгодный диалог по поиску новых или оттачиванию старых форм экономического взаимодействия.

Следующий момент – это наше миротворчество, присутствие российских миротворцев в составе контингентов, наличие российских военных баз. Но при этом очень важно желание самих стран и возможность их народов быть готовыми к поиску компромиссов ради урегулирования этих кризисов. Ведь очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда по политическим причинам или экономическим соображениям, или по причине некой заинтересованности внешних сил имеются страны, где политические силы не готовы пойти на компромисс ради будущего своего народа. Таких примеров много.

И здесь говорить о том, что у России не получится урегулировать конфликт, не понимая, что политическая среда того или иного государства к этому не готова, я считаю, несправедливо. Нужно ещё говорить об уровне внутренней готовности к принятию посреднической роли России.

Достойные предложения

– Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе в декабре прошлого года. Молдавский министр официально пригласил господина Лаврова совершить рабочий визит в РМ. Следует ли ожидать визита в Молдову главы российской дипломатии?

– Пока такой встречи в графике нет, но любые приглашения, которые передаются по официальным каналам, рассматриваются и на них даются ответы.

– В конце прошлого года Сергей Лавров встречался с Дональдом Трампом. Обсуждалась ли возможность новой встречи президентов России и США и возможно ли, что Дональд Трамп приедет в Москву на празднование 75-летия Великой Победы над фашизмом?

– Сергей Лавров этот вопрос уже комментировал. Тема эта широко обсуждалась. У американской стороны есть приглашение Российской Федерации, которое они рассматривают и, видимо, дадут ответ. Приглашение – в силе, и повод что ни на есть достойнейший.

ДОСЬЕ

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года в Москве. Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель МИД РФ. Чрезвычайный и Полномочный посланник I класса, член Коллегии МИД РФ, кандидат исторических наук. Значится в рейтинге ста самых влиятельных женщин мира за 2016 год по версии телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Наталья Устюгова