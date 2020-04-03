Основные валюты: как изменится курс в конце недели

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Нацбанк установил курс основных валют в стране на пятницу и выходные.

Доллар поднимется на 9 банов. Сегодня, а также в выходные он будет стоить 18 леев 42 бана. Евро прибавит 6 банов. Его стоимость составит 20 леев 12 банов.

Украинская гривна не изменится и будет стоить 66 банов за единицу. Румынский лей немного подрастёт: его стоимость составит 4 лея 16 банов. Российский рубль будет стоить 23 бана.

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