Основные валюты: как изменится курс в конце недели

Основные валюты: как изменится курс в конце недели

Нацбанк установил курс основных валют в стране на пятницу и выходные.

Доллар поднимется на 9 банов. Сегодня, а также в выходные он будет стоить 18 леев 42 бана. Евро прибавит 6 банов. Его стоимость составит 20 леев 12 банов.

Украинская гривна не изменится и будет стоить 66 банов за единицу. Румынский лей немного подрастёт: его стоимость составит 4 лея 16 банов. Российский рубль будет стоить 23 бана.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md