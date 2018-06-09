Основной подозреваемый в убийстве несовершеннолетней молдаванки в Германии задержан в Ираке

Основной подозреваемый в убийстве несовершеннолетней молдаванки в Германии задержан в Ираке

20-летний гражданин Ирака Али Басар был задержан минувшей ночью курдскими органами безопасности.

Уточняется, что подозреваемый был арестован по запросу федеральной полиции Германии, пишет mignews.com.

Стоит отметить, что накануне в немецком бундестаге память зверски убитой Сусанны почтили минутой молчания.

Напомним, 14-летняя Сусанна Ф. пропала без вести 22 мая 2018 года. В полицию об этом сообщили ее родители после того, как она не вернулась от друзей: семья проживает в городе Майнц, который находится неподалеку от города Висбаден. Тело несчастной со следами изнасилования и насильственной смерти обнаружили 7 июня закопанным в лесу около железнодорожной станции Висбадена.

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