Основная версия пожара на мусорной свалке в Вулканештах – поджог

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Во время тушения мусорной свалки пожарные столкнулись с серьезными проблемами. На свалке было сразу пять очагов возгорания. В результате пожарные пришли к выводу, что это был целенаправленный поджог.

Как рассказал начальник части спасателей и пожарных города Вулканешты Михаил Попа, за последние 10 дней отряд пожарных дважды выезжал на тушение мусорной свалки. В общей сложности в этой цели ушло более 210 тонн воды, передаёт gagauzinfo.md.

– Первый раз мы выехали на тушение пожара на мусорную свалку Вулканешт 22 августа. Тогда там был один очаг возгорания. Возможно, это было самовозгорание. А когда мы выехали туда же в ночь на 1 сентября, там уже кроме одного имеющегося было еще пять очагов, – рассказал Михаил Попа.

Пожарный отметил: подобное никак не могло возникнуть само по себе.

– Это был целенаправленный поджог. Кому интересно поджигать мусоросвалку и чтобы люди травились – это уже вопросы в полицию. Представители правоохранительных органов там тоже были. Мы тушили пожар, в нем участвовало четыре единицы техники. Потушили половину, потом сломался бульдозер, а без него тушить нет смысла, – добавил Попа.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 сентября в Вулканештах сгорел легковой автомобиль марки BMW X5. Машина была припаркована вблизи жилого многоэтажного дома.