Оштрафованы еще двое участников незаконных автогонок

Оштрафованы еще двое участников незаконных автогонок

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности оштрафовали еще двух водителей, которые нарушили ПДД, участвуя в незаконных автогонках в Кишиневе. 

Речь идет о двух жителях столицы – 21 года и 25 лет. Материалы, доказывающие их участие в гонках, были отправлены в суд для выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующего решения.

Напомним, что вчера был оштрафован еще один “стритрейсер”.

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