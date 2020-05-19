Оштрафованы еще двое участников незаконных автогонок

0

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности оштрафовали еще двух водителей, которые нарушили ПДД, участвуя в незаконных автогонках в Кишиневе.

Речь идет о двух жителях столицы – 21 года и 25 лет. Материалы, доказывающие их участие в гонках, были отправлены в суд для выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующего решения.

Напомним, что вчера был оштрафован еще один “стритрейсер”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.