Оштрафованный за продажу просроченных продуктов предприниматель попытался засудить госучреждение

Оштрафованный за продажу просроченных продуктов предприниматель попытался засудить госучреждение

Экономический агент получил штраф в размере три тысячи леев за продажу товаров с истекшим сроком годности – сухариков, приправ, шоколада, краски для яиц и другой продукции.

Недовольный наказанием со стороны Агентства по защите прав потребителей, экономический агент обратился в суд и оспорил решение, потребовав его отмены, пишет bizlaw.md.

Кишиневский суд иск экономического агента отклонил как необоснованный. Его представители, однако, обжаловали и это решение, мотивировав тем, что доказательства вины якобы были добыты незаконно.

Однако после рассмотрения апелляции суд отклонил запрос как просроченный. Это решение было обусловлено тем, что заявитель подал апелляцию через 27 дней после оглашения решения суда первой инстанции, хотя он должен был обратиться в течение 15 дней.

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