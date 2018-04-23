Оштрафованный “курилка” в суде потребовал отмены наказания, заявив об отсутствии доказательств

Мужчина обратился в суд, недовольный тем, что его оштрафовали за курение в общественном месте.

В частности, в отношении мужчины был составлен протокол и назначен штраф в размере 1500 леев за курение на остановке под крышей. Он подал иск и потребовал, чтобы протокол был отменен, пишет bizlaw.md.

Бельцкий суд, тем не менее, отклонил иск и сохранил наказание, наложенное на мужчину. Тот подал апелляцию, заявляя, что его вина не была доказана, а также что в его отношении были нарушены принципы, установленные Конституцией, Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях. Он заявил, что к протоколу о правонарушении должны были быть прикреплены пачка сигарет и выкуренная сигарета, а факт произошедшего должен был доказать очевидец.

“Доказательством” своей невиновности мужчина счел, что остановка, на которой он курил, может быть заброшенной. Он также указал, что является социально-уязвимым гражданином, не работает и не имеет 1500 леев для оплаты штрафа.

Рассмотрев жалобу, Апелляционный суд Бельц пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылается истец, не могут служить основанием для удовлетворения апелляции. Более того, суд решил, что они используются для избежания наказания. Поэтому апелляция была отклонена.