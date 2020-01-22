Ошибки Майи Санду

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О нечеловеческой жажде лидера ПДС стать президентом

12 ноября правительство Майи Санду было отправлено в отставку. Это привело к распаду блока ACUM, появлению унионистского блока Unirea, переформатированию власти во всех районах.

«Жертва» и «неудачник»

После падения правительства все лавры достались Майе Санду. Андрей Нэстасе и ППДП попали в идиотское положение. На местных выборах Санду вышла к народу вместе с фигурантом уголовного дела Д. Киртоакэ, элегантно похоронив А. Нэстасе. Понятно, что и сам Нэстасе сделал всё возможное для своего проигрыша, но последний гвоздь забила Майя Григорьевна. Позже она предложила закон о прокуратуре, даже не поставив в известность депутатов ППДП.

На фоне отставки Санду стала выглядеть жертвой, а Нэстасе – неудачником. Рейтинг её партии ПДС стал в 3–4 раза выше, чем у ППДП Нэстасе. Он не проходит в парламент в случае досрочных выборов. Санду грамотно перехитрила его и фактически разрушила его партию, втянув в авантюры с отставкой правительства.

Майя Санду очень надеялась на досрочные выборы, в которых она могла бы убить несколько зайцев. Устранила бы А. Нэстасе и ППДП из парламента, добила бы унионистов, которые пока слабы и раздроблены, и поглотила бы весь правый фланг. Находясь в должности премьера, она могла бы использовать весь админресурс и набрать больше голосов, чем ПСРМ, ослабив партию.

используя внешнее давление и подконтрольные ещё суды, могла бы попытаться снова стать премьером в альянсе с ДПМ. А будучи премьером занять кресло президента – не хитрое дело… Потом она могла бы потопить ПСРМ, а следом и ДПМ, установив полную «демократию», как на Украине.

На самом деле все комбинации Санду с отставкой правительства преследовали одну цель – заполучить должность президента. О ней Санду грезит с

2016 года. И ради этой должности она пойдёт на всё.

На самом деле расчёты М. Санду были ошибочны. Она думала, что раздробит и раздавит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя…

Карты смешались

Безусловно, Санду не ожидала, что Игорь Додон решится на назначение премьером Иона Кику и не распустит парламент.

Её расчёт был логичным: был реальный риск (и, возможно, давление извне в борьбе против «Газпрома») прекращения транзита газа через Украину. Также стали падать трансферты гастарбайтеров, снизился доход от грузоперевозок и экспорта в ЕС. При этом, по мнению Санду, И. Додон и ПСРМ стали укрепляться. Президент вернул себе СИБ и НАЦ, ПСРМ получила должности двух министров, дополнительные СМИ (намёк на ретрансляцию «Первого канала» из РФ).

Надо было срочно, пока рейтинг хороший, соскочить из власти и начать досрочные парламентские выборы, а потом – и президентские. Но соскочить нужно было в образе жертвы, а не провального премьера. Потому и нужна была вся эта афера с реформой прокуратуры.

Почему Санду была уверена, что Додон не назначит новое правительство без блока ACUM?

Во-первых, Санду была убеждена, что произойдёт международная изоляция Молдовы, как и при Плахотнюке, Запад заблокирует внешнее финансирование. Во-вторых, И. Додон не решится взять ответственность в условиях экономического кризиса, отсутствия бюджета, долгов по зарплатам, жёсткой налоговой политики, которую Санду обговорила с МВФ. В-третьих, у ПСРМ не будет голосов. Ведь ДПМ хотела досрочных выборов, особенно после неплохого результата на местных выборах. В-четвёртых, Санду успела взять под контроль юстицию, назначив исполняющих обязанности генпрокурора, председателя ВСМ, начальников Антикоррупционной прокуратуры. Шаг влево, шаг вправо – и эта машина была бы запущена против президента и ПСРМ. Частично так и произошло.

Расчёт, да не тот

Но Майя Санду ошиблась. 14 ноября ПСРМ и ДПМ проголосовали за новое правительство Иона Кику. Расчёт на то, что ДПМ не поддержит новое правительство из-за желания реванша на досрочных выборах, был неверным. В партии хорошо понимали, что в этом случае (тем более если они пройдут по пропорциональной системе), Санду наберёт в два, а то и в три раза меньше голосов. Более того, заместители председателей блока ACUM тесно общались с несколькими депутатами ДПМ, близкими к Плахотнюку.

Однако 4/5 депутатов-демократов более не контролируются олигархом. Он их кинул, сбежал, оставил на произвол судьбы. Этого Санду не учла.

Также неверным оказался расчёт, что Додон не посмеет пойти на назначение другого правительства. Майя Григорьевна просто недооценила волевые качества президента.

Ошибочным был и расчёт на прекращение поставок газа через Украину. Более того, депутаты ПДС постоянно истерили по этому поводу, накручивали общественное мнение о неизбежном росте цены на газ. Так вот, 21 декабря 2019 г. в 15:29 Дмитрий Николаевич Козак, занимавшийся непосредственно переговорным процессом Россия – Украина, подтвердил: газу – быть!

Вы удивитесь, но один из яростных сторонников блока ACUM, господин Парликов, 15 января заявил по этому поводу, что «тарифы на газ должны быть повышены, но этого не происходит по политическим мотивам». Проще говоря, правительство Кику сопротивляется повышению цены на газ.

Также не оправдался расчёт на международную изоляцию. Да, посольства США и ЕС выразили обеспокоенность по поводу падения кабинета министров Санду. Но те же посольства надеются на дальнейшее сотрудничество с новым правительством. У премьера Иона Кику прошли встречи с лидерами РФ, Турции, Украины, Венгрии, Италии, ГУАМ, с генсеком Совета Европы, председателями ЕСПЧ, Венецианской комиссии.

Кроме премьера Румынии В. Орбана (партнёра блока ACUM), никто из внешних игроков не выразил открытой критики в адрес правительства. Но и позиция Орбана является продуктом открытого стукачества Санду и Нэстасе против собственной страны. Кстати, они только этим и занимаются в ПАСЕ, Совете Европы, Европарламенте, требуя санкций, заморозки внешнего финансирования, изоляции Молдовы.

19 декабря были приняты государственный бюджет страны на 2020 год, бюджеты социального и медицинского страхования, утверждены налогово-бюджетная и таможенная политики. Доходы национального публичного бюджета в 2020 году составят 69,2 млрд леев (+8,9% относительно уточнённых показателей бюджета – 2019), а расходы достигнут 76,6 млрд леев (+10,2%). Согласно заложенным в Закон о бюджете параметрам, на 31 декабря 2020 г. государственный долг Молдовы не должен превысить 67,5 млрд леев (29,6% от ВВП). В том числе внутренний долг прогнозируется на уровне 25,7 млрд леев, внешний должен составить 41,82 млрд леев.

Внешнее финансирование тоже продолжается. У премьера состоялись встречи с руководством Всемирного банка. 15 января МВФ похвалил новое правительство за успехи в реформировании финансового сектора страны.

Переговоры с РФ о выделении кредита в $300 млн на развитие инфраструктуры имеют положительную динамику. 23 декабря президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в январе минис-терства финансов Молдовы и России начнут обсуждать условия предоставления РМ $300 млн кредита на дорожную инфраструктуру. Россия предоставит Молдове деньги почти на таких же условиях, которые предусмат-ривали кредиты от Европейского банка реконструкции и развития или Румынии. Ведутся переговоры с Турцией, Китаем.

Ошибочным был и расчёт Санду на углубление экономического кризиса. Согласно оценкам экспертов, ВВП Молдовы в 2020 г. увеличится на 3,8%, среднегодовая инфляция составит 5,7%, экспорт вырастет на 9%, импорт – на 7,1%, а среднемесячная номинальная зарплата увеличится на 8,7%. Эти данные заложены в основу бюджета.

Ставки растут

Безусловно, Санду поставила перед собой три задачи: 1) досрочные парламентские выборы; 2) создание единого фронта против ПСРМ и И. Додона, полную дискредитацию президента и изоляцию социалистов; 3) раздробление левого фланга с помощью ПКРМ, «Нашей Партии», Партии ШОР и некоторых других «товарищей», сидящих пока в тени и ждущих часа Х.

В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки СМИ. ТV8, Jurnal TV, PRO TV, ТVR, Mold-street, Ziarul de Gardǎ, Rise.md получили огромные гранты от западных фондов с единой целью – дискредитировать Игоря Додона.

На всех этих каналах десятки аналитиков уже говорят о нелегитимности парламента, о необходимости досрочных выборов, о коррумпированности власти, о возвращении России в Молдову и об отказе Додона от евроинтеграции.

Запущена коллективная истерия и индустриальные потоки лжи под чутким руководством ПДС и Майи Санду, о чём мы расскажем в следующей статье.

Параллельно запускают В. Воронина, Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента. При этом сам Г. Петренко тесно координирует свои действия с ФРГ, Усатый, похоже, сблизился с Румынией, где его свояк (муж сестры) является спонсором президента К. Йоханниса. Ну а

В. Воронин ещё с 2003 года лишний шаг боится сделать без одобрения посла США.

На самом деле активно продвигается мысль о необходимости появления «подлинно европейской левой партии». Слово «европейское» – ключевое. Западу нужен полный контроль над левым флангом, чего пока не удаётся из-за ПСРМ.

Проект Петренко «Партия Европейские левые», чей лидер до сих пор отдыхает в Германии, практически провалился. Видимо, готовят и другие «евролевые» проекты, чья задача либо призвать рвать бюллетени, либо бойкотировать выборы, либо голосовать против всех. То есть подыграть Майе Санду.

17 декабря блок ACUM распался. Проще говоря, ППДП и ПДС превратились в конкурентов. Всё логично: Санду поглощает Нэстасе. Если ППДП не пойдёт в атаку, ему грозит политическая смерть.

Беда, однако, в том, что у Нэстасе нет воли и ресурсов противостоять Санду. И госпожа Меркель знает почему. На Санду ведь работает вся сеть Сороса. В любом случае, рвать когти за неё Нэстасе не будет.

31 декабря появилось новое унионистское движение, которое было создано пятью формированиями – Либеральной партией, Румынской народной партией, USB, партией «Демократия – дома» и Национал-либеральной партией.

Здесь главный игрок – бывший мэр-коррупционер Дорин Киртоакэ. Ему деваться некуда – будет мочить Санду. Но всё это зависит от Бухареста, который потерял свои квоты в парламенте РМ. Видимо, на президентских выборах Санду поддержат (скорее, неохотно, без лютой ярости), а на парламентских будут бить. В любом случае этот блок – головная боль для М. Санду.

На правом фланге тоже появляются новые фигуры, которые могут стать головной болью для Санду. Многие говорят об экс-премьере Ионе Стурзе. Очень активен в парламенте Октавиан Цыку, и на поклон к Санду он точно не пойдёт.

На самом деле расчёты М. Санду были ошибочны. Она думала, что раздробит и раздавит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя…

Богдан Цырдя, политолог