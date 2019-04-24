Ощутимое подорожание: картофель в Молдове стоит в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом (ГРАФИК)

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В последние недели резко подорожали некоторые овощи. В частности, речь идёт о картофеле, стоимость которого бьёт все рекорды, а также луке, чесноке, капусте и моркови.

Таким образом, в сетях магазинов уже невозможно найти картофель дешевле 20-и леев за килограмм, а розовый картофель уже перешёл уровень в 30 леев за килограмм, что в 4 раза больше по сравнению с осенью 2018 года. Всего 2-3 недели назад цена на картофель варьировал от 11 до 20 леев. А на сегодняшний день в двух самых крупных сетях магазинов страны килограмм белого картофеля стоит 19,99 леев (и это на скидках), а цена за килограмм розового картофеля составляет почти 35 леев. Такому резкому подорожанию есть и объяснение. Так, на рынке не найти уже хороший прошлогодний картофель, а цены повысились и на внешнем рынке. Правда не в таком процентном соотношении, как в сетях магазинов, пишет mold-street.com.

Так, например, по данным EastFruit, только на прошлой неделе средние цены на прошлогодний картофель выросли в Молдове более чем на 20%: с 0,28 долларов (около 5 леев) до 0,34 долларов (около 6 леев) за килограмм. В настоящее время цены на новый урожай картофеля пока не объявлены. Данные Национального бюро статистики показывают, что с начала года стоимость овощей увеличилась примерно на 24%. Только в марте 2019 года цены на картофель выросли на 7,1%. Помимо этого, капуста подорожала на 13,8%, репчатый лук – на 13,2%, а чеснок – на 8,9%.

Стоит отметить, что в последние годы посевные площади картофеля сократились почти вдвое: с 35 000 га в 2007 году до менее чем 20 000 га в 2017–2018 годах. В то же время значительно сократился урожай: с 350 000 тонн в 2011 году до менее 200 000 тонн в последние 2-3 года. Причинами этого явления называют массовый импорт картофеля из других государств и низкую рентабельность местной продукции.