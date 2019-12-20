Осенне-зимняя сессия законодательного органа завершена

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Парламент собрался сегодня на последнее заседание в рамках осенне-зимней сессии. Сегодня же было принято решение об ее закрытии.

Председатели парламентских фракций выступили с заключительным словом и подвели итоги деятельности. С завершением сессии избранников поздравила спикер Зинаида Гречаный. Она отметила, что в этой сессии было принято 159 законодательных актов. Авторами примерно 70% зарегистрированных инициатив выступили депутаты.

В завершение спикер поздравила всех с наступающими праздниками.