Осенне-зимняя сессия законодательного органа завершена

Осенне-зимняя сессия законодательного органа завершена

Парламент собрался сегодня на последнее заседание в рамках осенне-зимней сессии. Сегодня же было принято решение об ее закрытии. 

Председатели парламентских фракций выступили с заключительным словом и подвели итоги деятельности. С завершением сессии избранников поздравила спикер Зинаида Гречаный. Она отметила, что в этой сессии было принято 159 законодательных актов. Авторами примерно 70% зарегистрированных инициатив выступили депутаты.

В завершение спикер поздравила всех с наступающими праздниками.

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