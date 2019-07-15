Осенью президент планирует совершить визиты в Нью-Йорк и Брюссель

Осенью президент планирует совершить визиты в Нью-Йорк и Брюссель

Об этом глава государства заявил в рамках интервью румынскому журналисту, отвечая на вопрос последнего о возможной встрече Игоря Додона и Клауса Йоханниса. 

Глава государства выразил надежду, что встреча пройдет до президентских выборов в Румынии, намеченных на 10 ноября. Игорь Додон отметил, что пока не знает, пройдет ли эта беседа в Молдове или в соседней стране, или же на международных площадках, которые он собирается посетить осенью.

– 1 сентября я приглашен в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, может быть, мы встретимся там. Или же, также в сентябре, в Нью-Йорке пройдет Ассамблея ООН, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что, скорее всего, посетит в сентябре и Брюссель.

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