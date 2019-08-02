Осенью ожидается повышение зарплат для работников медицинской системы

Осенью ожидается повышение зарплат для работников медицинской системы

О предстоящем повышении зарплат в медицинской системе объявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Первые повышения могут произойти уже в сентябре-октябре.

В первую очередь, более высокие выплаты получат дежурные врачи, передаёт ipn.md. По мнению Немеренко, для того, чтобы повышение зарплат было ощутимым, необходимо повышать оплату труда по категориям.

Если мы успеем внести изменения в законодательный пакет, то это может произойти с сентября, если нет – то не позднее 1 октября. Мы начнём повышать по категориям, последуем примеру других стран, – уточнила министр.

По её словам, первыми, кого ждёт повышение зарплат, станут дежурные врачи. Следующим этапом может стать увеличение размера единовременного пособия для врачей и медсестёр, отправляющихся работать в сельские и отдалённые районы страны.

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