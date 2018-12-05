Осень отставок

Об уходе из власти двух президентов

Под занавес деятельности парламента 20-го созыва (2014–2018 года), во второй половине ноября, одна за другой последовало несколько отставок государственных лиц.

Стратегия для последователя

Первым объявил о своём уходе с занимаемой должности глава НБМ Сергей Чокля. 20 ноября он провёл брифинг, на котором сначала представил новую стратегию развития Нацбанка на ближайшие годы, а потом объявил, что по личным обстоятельствам уходит, поэтому реализовывать её будет уже новый президент НБМ.

Для одних отставка С. Чокли стала неожиданностью, для других это был вполне предсказуемый шаг. Эксперты высказывали разные предположения о том, что могло послужить причиной ухода банкира.

Одни говорили, что начался исход и глава Нацбанка первым спрыгнул с поезда, что вывод огромной суммы денег из молдавских банков может повториться. Другие так не считают, аргументируя тем, что реформа прошла точку невозврата. А эксперт Дмитрий Алайба в своём блоге написал, что эта отставка – «плохой знак для наших партнёров по развитию и ещё одни минус доверия к действующей власти». «Когда перед самыми выборами вы подталкиваете к преждевременной отставке человека, которому доверяют внешние партнёры, это вызывает много вопросов. Должно пройти несколько месяцев пока все поймут, что на самом деле произошло, и любое, даже самое убедительное объяснение, будет воспринято с большой долей скептицизма. Что конкретно случилось или что конкретно готовится, мы узнаем лишь через некоторое время. После того как дело будет сделано, останется только кричать и протестовать», – написал Д. Алайба.

А власти недолго горевали по ушедшему. Хоть и говорил спикер парламента Андриан Канду, что нелегко будет найти замену Чокле, но уже через неделю главой Нацбанка был назначен министр финансов Октавиан Армашу.

Здоровье дороже?

28 ноября на экстренном заседании совета АНМ о своей отставке объявил и президент Академии наук Молдовы Георгий Дука, с именем которого в последние годы связано несколько скандалов, к тому же его подозревают в коррупции. Г. Дука заявил, что принятое им решение продиктовано уголовным делом, которое было заведено ранее по поводу заработных плат, полученных им с супругой, и возобновлённое недавно. «Но не прямые последствия сыграли главную роль в моём решении оставить занимаемую должность. Есть другие причины, которые побудили меня сделать этот шаг именно сейчас. Во-первых, подозрения и неопределённость по этому делу провоцируют у меня скачки давления и повышение уровня сахара в крови, и я не хочу повторения майской ситуации, когда у меня были проблемы со здоровьем. Во-вторых, в условиях проводимых реформ мой опыт руководителя не востребован, есть другие ожидания и прерогативы», – сказал Г. Дука.

Вместе с тем учёный посчитал необходимым заявить, что не считает себя виноватым, что не проворачивал никаких схем и не тратил бюджетных денег, а, наоборот, укреплял собственность АНМ и не позволил приватизировать ни одной сотки земли. А что касается личного имущества, то Г. Дука заявил, что всю жизнь они вместе с женой работали, в том числе и за рубежом, получали отличные зарплаты, да и родители были настоящими хозяевами, которые оставили им нажитое честным трудом имущество.

По мнению советника президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича, решение главы АНМ – запоздалое, его следовало бы принять раньше, так как во главе АНМ должен стоять неподкупный человек, а «неподкупность г-на Дуки как госчиновника неоднократно ставилась под сомнение в публичных дискуссиях».

– Его (Г. Дуки) действия, особенно его участие в изменении Кодекса о науке и инновациях, значительно подорвали статус АНМ, ещё раз продемонстрировали, что кодекс нарушается реалиями академического мира в нашей стране. Теперь самое главное – что последует, – сказал К. Попович.

В конце осени в отставку ушли с одобрения парламента и два директора НАРЭ – Геннадий Пырцу и Юрий Оникэ. А на уровне муниципия ноябрь стал месяцем отставки для претора сектора Ботаника Олега Рацоя. Кто следующий?

Анастасия Погодина