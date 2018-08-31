Осень или весна? На севере Молдовы вновь зацвели каштаны, сирень и акация (ВИДЕО)

В последние дни лета природа удивляет нас необычными явлениями: на севере страны во второй раз зацвели каштаны, сирень и деревья акации.

По словам экспертов в области окружающей среды, нас ждет длинная и засушливая осень, что вызвано глобальным потеплением. В этих условиях многие осенние культуры пострадают. Такой же продолжительной, по их мнению, будет и зима, поэтому мы можем остаться без весны, пишет publika.md.

Отрицательные эффекты уже замечены. Так, фермер Алексей Иванов из Оргеевского района, владеющий несколькими полями со злаками, говорит, что не сможет обработать почву для посева осенних культур, так как она сухая. Менее пагубными будут последствия для плодовых деревьев, так как они войдут в период покоя.

Между тем, метеорологи обещают, что начало осени в Молдове будет знойным: максимальные температуры будут достигать 33-35 градусов Цельсия, а на солнце и того больше.