Осадков не ожидается: синоптики обещают тёплую погоду в ближайшие дни

Осадков не ожидается: синоптики обещают тёплую погоду в ближайшие дни

Весна, которая хотела наступить в середине февраля и которую удачно «прогнал» циклон, похоже, вновь приближается к Молдове.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а температура воздуха в центральных районах страны поднимется до +13 градусов. В ночное время суток возможна температура с отметкой минус, но ниже чем -2 градусов столбики термометров в стране уже не покажут.

В северных районах страны ожидается до +12 днём и до -2 ночью. На юге в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до  +10..+14 градусов, а ночью температуры ниже 0 не будет. Осадков не ожидается до конца недели.

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