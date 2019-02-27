Осадков не ожидается: синоптики обещают тёплую погоду в ближайшие дни

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Весна, которая хотела наступить в середине февраля и которую удачно «прогнал» циклон, похоже, вновь приближается к Молдове.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а температура воздуха в центральных районах страны поднимется до +13 градусов. В ночное время суток возможна температура с отметкой минус, но ниже чем -2 градусов столбики термометров в стране уже не покажут.

В северных районах страны ожидается до +12 днём и до -2 ночью. На юге в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +10..+14 градусов, а ночью температуры ниже 0 не будет. Осадков не ожидается до конца недели.