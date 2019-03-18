ОРВИ и грипп в Кишиневе продолжают отступать

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С 7 по 14 марта в Кишиневе было зарегистрировано 2838 новых случаев ОРВИ, что на 24,4% меньше, чем неделей ранее, или на 24,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как рассказала замглавы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, наиболее подвержены заболеванию дети в возрасте до 4 лет – 893 случая, и в возрасте от 5 до 14 лет – 809 случаев. В указанный период были госпитализированы 106 пациентов.

Кроме того, на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания гриппом, что также меньше, чем неделей ранее. 9 человек заболели туберкулезом, 23 – скарлатиной, а 70 – ветрянкой. Осложнения или летальные исходы в указанный период зарегистрированы не были.