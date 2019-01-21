ОРВИ и грипп в Кишиневе не отступают

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На прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 2570 случаев ОРВИ. Это на 20,5% больше, чем неделей ранее, или на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

892 случая – у детей до 4 лет. Еще 540 случаев – у детей от 5 до 14 лет, рассказали ответственные чиновники. В то же время на прошлой неделе было зарегистрировано 34 случая гриппа.

Ранее мы сообщали о том, что в Кишиневе был зарегистрирован первый с начала года случай кори.