ОРВИ и грипп: как обстояла ситуация в Кишиневе на прошлой неделе

ОРВИ и грипп: как обстояла ситуация в Кишиневе на прошлой неделе

На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 374 случая инфекционных заболеваний, отравлений и побочных реакций, что на 11 случаев больше, чем неделей ранее, и на 13 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 154 случаях речь шла об острых диарейных заболеваниях. Об этом говорится в еженедельном отчете об эпидемиологической ситуации в муниципии. 

Кроме того, в указанный период были зарегистрированы 2585 новых случаев ОРВИ. Это на 1,3% больше, чем неделей ранее и на 2,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее подверженными заболеванию остаются дети до 4 лет (825 случаев) и от 5 до 14 лет (737 случаев).

В то же время было зарегистрировано 15 случаев гриппа, 8 случаев туберкулеза, 24 случая скарлатины, 64 случая ветрянки и одно подозрение на корь.

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