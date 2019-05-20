Оружие, боеприпасы и наркотики: трое нарушителей закона задержаны (ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли деятельность преступной группы, состоящей из уроженцев Штефан-Водэ и Кишинёва. Задержанных подозревают в хранении и продаже наркотических веществ, а также оружия и боеприпасов, незаконно привезённых из Приднестровья и Российской Федерации.

Следственные органы следили за преступной деятельностью задержанных в течение нескольких месяцев. В результате 13 обысков, проведённых в Кишинёве, Яловенах и Штефан-Водэ, были обнаружены марихуана, семена конопли, 75 кустов конопли, 11 гранат F-1, оружие и боеприпасы различных типов, 21 боевой и охотничий ножи, мобильные телефоны и т. д.

Изъятое оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело по факту ношения, хранения, покупки, изготовления и сбыта оружия и боеприпасов.

В настоящее время три человека задержаны. Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком от 2 до 7 лет.