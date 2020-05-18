Орудовавший в общежитиях и дворах Кишинева подросток был задержан полицией (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 16-летнего жителя столицы, которого подозревают в совершении ограбления и двух краж. Ранее несовершеннолетний уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Полиция установила, что в течение апреля-мая юноша совершил ограбление и две кражи. В частности, подозреваемый украл из магазина мобильный телефон за 4 000 леев, проник в студенческое общежитие, откуда также украл телефон, а затем он похитил велосипед из двора жилого дома. Общий ущерб составил 12 000 леев.

Задержанный признал свою вину, сообщив, что мобильные телефоны и велосипед продал через приложение “Telegram”. В настоящее время несовершеннолетний находится под следствием. Согласно действующему законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет.

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