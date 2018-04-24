Орудовавшие в Кишиневе серийные взломщики машин отданы под суд (ВИДЕО)

Прокуратура Кишинева совместно с полицией раскрыла деятельность преступной группировки, специализирующейся на взломе автомобилей путем сканирования частоты сигнализации с помощью специального самодельного устройства.

Обвиняемые были задержаны “на горячем”: в момент проникновения в Toyota Yaris, припаркованную во дворе на улице Андрея Дога в столице. При обыске были обнаружены орудие совершения преступления – устройство для сканирования частоты сигнализации.

Задержанными оказались три жителя столицы в возрасте от 32 до 39 лет, все ранее были судимы за различные преступления на территории страны.

Расследование длилось 23 дня, в его ходе было установлено, что члены преступной группы действовали очень быстро, согласно заранее определенному плану, и каждый из злоумышленников имел свою роль. Во время уголовного преследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность этой преступной группировки по крайней мере к восьми кражам в столице, совершенным таким же способом.

Все трое обвиняемых были помещены под стражу 30 дней. За эти действия закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.