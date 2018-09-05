Орудовавшего в Кишиневе дерзкого грабителя-рецидивиста сняли на видео

Орудовавшего в Кишиневе дерзкого грабителя-рецидивиста сняли на видео

36-летний житель столицы, ранее судимый за хищение имущества, был задержан полицейскими столичного сектора Рышкановка по подозрению в совершении очередного ограбления. 

В частности, как сообщает пресс-служба столичной полиции, мужчина проник в офис одного из заведений, расположенных по улице Киевской, откуда украл мобильный телефон марки “Samsung” и кошелек с деньгами и документами, которые принадлежали администратору заведения. Причиненный ущерб составил 8000 леев. Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в инспекторат для дачи показаний.

– Мужчина полностью признал свою вину, заявив полицейским, что он сдал телефон в ломбард в обмен на 1000 леев. Украденное имущество было найдено, его предстоит вернуть жертве, – рассказали в полиции. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 13 тысяч до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

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