Орудовавшего в Кишиневе дерзкого грабителя-рецидивиста сняли на видео

36-летний житель столицы, ранее судимый за хищение имущества, был задержан полицейскими столичного сектора Рышкановка по подозрению в совершении очередного ограбления.

В частности, как сообщает пресс-служба столичной полиции, мужчина проник в офис одного из заведений, расположенных по улице Киевской, откуда украл мобильный телефон марки “Samsung” и кошелек с деньгами и документами, которые принадлежали администратору заведения. Причиненный ущерб составил 8000 леев. Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в инспекторат для дачи показаний.

– Мужчина полностью признал свою вину, заявив полицейским, что он сдал телефон в ломбард в обмен на 1000 леев. Украденное имущество было найдено, его предстоит вернуть жертве, – рассказали в полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 13 тысяч до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.