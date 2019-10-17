Орудовали в чужих домах: четверых членов преступной группы удалось задержать (ФОТО, ВИДЕО)

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Четверо мужчин в возрасте от 19 до 25 лет были задержаны за серию квартирных краж. Члены преступной группы, все жители района Хынчешты, ранее были судимы за аналогичные преступления. Ущерб, нанесённый жертвам, составляет 150 000 леев.

Было установлено, что за последние два месяца подозреваемые совершили 7 краж только на территории района Страшены. Также они подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории Хынчештского и Яловенского районов.

Преступная группа орудовала днём, проникая в дома жертв через окна, когда хозяев не было. Последний инцидент произошёл в селе Кэприяна, где подозреваемые украли 1 500 евро и банковскую карточку с 10 000 леев на счету.

16 октября сотрудники ИП Страшен и Хынчешт при содействии сотрудников “Fulger” провели обыски в домах подозреваемых, где обнаружили и изъяли наркотики, незаконно хранимые боеприпасы, украденные из чужих домов ценности и т. д.

В настоящее время подозреваемые находятся под следствием. В случае признания вины им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев или тюремное заключение на срок до 4 лет.