Орудовал в детсадах и больницах. Вор-рецидивист предстанет перед судом

Орудовал в детсадах и больницах. Вор-рецидивист предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего неоднократно судимого жителя Тирасполя.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года мужчина совершил серию краж из различных учреждений. Вор орудовал в основном в детских садах и медицинских организациях, сообщает novostipmr.com. Он незаметно заходил в раздевалки, и из сумок похищал кошельки.

Таким образом, ему удалось совершить кражи из двух дошкольных учреждений, помещения частной организации и регистратуры кожно-венерологического диспансера. 26 сентября, в момент совершения очередной кражи в детском саду, злоумышленник был застигнут с поличным на месте преступления работниками учреждения.

Обвиняемый, на счету которого до этого было 6 судимостей за различные хищения, взят под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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