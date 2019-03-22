Оркестр Пограничной полиции исполнит гимн Франции и Молдовы на открытии футбольного матча (ВИДЕО)

Оркестр Пограничной полиции исполнит гимн Франции и Молдовы на открытии футбольного матча (ВИДЕО)

Считанные часы остаются до начала сегодняшнего матча между Молдовой и Францией. К событию готовятся не только сами футболисты, но и духовой оркестр Пограничной полиции, который выступит на открытии матча с гимнами двух стран-участников.

Напомним, что сборные по футболу Молдовы и Франции сыграют на кишинёвском стадионе “Зимбру” 22 марта, начиная с 21:45. В день проведения матча вход на стадион станет возможным с 19:45 на основании билета, абонемента или приглашения. В то же время болельщики должны будут предоставить удостоверение личности.

Также, с 17:00 и до 00:30 будет изменено движение общественного транспорта, который пересекает бульвар Дачия между улицами Буребиста и Куза-Водэ.

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