Органы опеки отобрали у нерадивой матери двух детей, которые оказались никому не нужными

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Два ребёнка, один из которых учится в седьмом классе, а другой – во втором, проживающие в одном из населённых пунктов страны, попали в центр размещения после того, как выяснилось, что они живут в антисанитарных условиях, а их мать ведёт аморальный образ жизни.

Ситуация оказалась в поле зрения народного адвоката по правам ребенка Майи Бэнэреску после того, как местные органы власти пожаловались на отсутствие у них рычагов для вмешательства, передаёт ipn.md. По словам Майи Бэнэреску, дом семьи практически разрушен. У детей не было ни приготовленной пищи, ни продуктов питания. В доме отсутствовало тепло, а мать не была дома уже два дня. 30 января детей изъяли и поместили в районный центр размещения. До сих пор мать так и не поинтересовалась судьбой своих детей. Родственники семьи также не пожелали взять детей не своё попечение, несмотря на соответствующее предложение команды народного адвоката.

По данным органа опеки, данная семья пользуется всеми льготами, предоставляемыми государством социально уязвимым семьям. Тем не менее, мать детей, которая проживает с сожителем, о детях не заботится. Была предпринята попытка лишить её родительских прав, однако суд решил дело в пользу матери, поскольку та пообещала изменить своё поведение. Ранее орган опеки оштрафовал женщину за пренебрежение и насилие в отношении детей. Не заботится о них и биологический отец детей, который употребляет алкоголь. По словам Майи Бэнэреску, это очень хорошие дети, хотя им и приходится жить в кризисной ситуации – они общительны, активны, ходят в школу.

– В Молдове имеется очень хорошая система защиты детей, эффективные механизмы вмешательства в плане их защиты. Однако до тех пор, пока наблюдаются такие ситуации, можно говорить о том, что обществу не хватает многих вещей, что следует возложить ответственность на родителей, их нужно обучать, – рассказала Майя Бэнэреску на сегодняшней пресс-конференции.

Орган опеки готовит третий запрос о лишении матери родительских прав.