Организовали канал переправки нелегалов через Молдову: правоохранители задержали нескольких иностранцев-членов ОПГ (ФОТО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекла преступную деятельность группы иностранных граждан, организовавших канал нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Сообщники членов ОПГ базировались в Армении, Италии и Франции.

На начальном этапе операции была пресечена попытка незаконного вывоза гражданина Индии через контрольно-пропускной пункт “Леушены-Албица”. У мужчины не было документов, удостоверяющих личность. Впоследствии был задержан ещё один иностранный гражданин, недавно прибывший в Молдову для дальнейшей незаконной отправки в Европейский Союз.

В ходе расследований было установлено, что организатором канала нелегальной миграции является также иностранный гражданин – 35-летний уроженец Индии, который также является гражданином Республики Молдова. За вывоз иностранных граждан в страны Европейского Союза он брал плату в размере 3 000 евро с человека. Общая сумма, которую выплачивали “клиенты” за незаконный въезд в страны ЕС, доходила до 10 000 евро. Согласно заявлениям организатора, он намеревался незаконно провезти через территорию Республики Молдова несколько сотен граждан из Индии.

2 июля мужчину задержали, а в его доме был проведён обыск. Правоохранители обнаружили деньги, полученные в результате незаконной деятельности, документы и банковские переводы, которые являются вещдоками по уголовному делу.

Члены ОПГ были помещены под стражу на 30 суток, а организатор канала нелегальной миграции задержан на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.