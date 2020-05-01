Организовал финансовую пирамиду и обманывал граждан: в столице задержали иностранца-мошенника (ВИДЕО)

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30 апреля полиция Молдовы передала представителям МВД Республики Казахстан 27-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск за организацию финансовой пирамиды.

В феврале правоохранительные органы получили информацию о том, что власти Казахстана разыскивают гражданина своей страны за вымогательство финансовых средств у физических и юридических лиц путём организации финансовой пирамиды. Согласно имеющимся данным, с октября 2017 года по январь 2020 года подозреваемый основал сеть ломбардов в различных городах Казахстана, получив подобным образом около 30 000 000 долларов от 40 000 граждан.

27 февраля текущего года иностранный гражданин был задержан на территории Кишинёва. До настоящего времени он содержался в столичной тюрьме №13, а накануне был передан властям Республики Казахстан.

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