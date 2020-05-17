Организаторы протеста нарушили закон. Полиция задокументировала все случаи

Организаторы протеста нарушили закон. Полиция задокументировала все случаи

Организаторы протеста, собравшего сегодня на ПВНС около 200 участников, нарушили сразу ряд пунктов решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 мая. В частности, количество человек почти в 4 раза превысило допустимую норму. Кроме того, большинство протестовавших были без масок, что также является нарушением, поскольку ношение средств защиты стало обязательным. 

Об этом говорится в сообщении для прессы полиции.

Отмечается, что все допущенные отклонения от закона в рамках манифестации были зарегистрированы и задокументированы. Правоохранительные органы примут в связи с этим соответствующие меры.

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