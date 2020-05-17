Организаторы протеста нарушили закон. Полиция задокументировала все случаи

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Организаторы протеста, собравшего сегодня на ПВНС около 200 участников, нарушили сразу ряд пунктов решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 мая. В частности, количество человек почти в 4 раза превысило допустимую норму. Кроме того, большинство протестовавших были без масок, что также является нарушением, поскольку ношение средств защиты стало обязательным.



Об этом говорится в сообщении для прессы полиции.

Отмечается, что все допущенные отклонения от закона в рамках манифестации были зарегистрированы и задокументированы. Правоохранительные органы примут в связи с этим соответствующие меры.

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