Организатору вечеринки в ночном клубе “светит” уголовное дело

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Об этом заявил Ион Кику.

– Штрафов в подобных случаях недостаточно, – пояснил он.

Кику также отметил, что правительство выступит с инициативой об еще большем ужесточении наказания в отношении тех, кто пренебрегает мерами борьбы с коронавирусом и ставит под угрозу жизнь и безопасность других.

– Мы не должны ждать подтверждения случаев, а иметь право наказывать, возбуждать уголовное дело уже на основании нарушения, – сказал премьер.

Ранее мы писали о том, что в разгар пандемии в ночном клубе на Ботанике состоялась вечеринка.

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