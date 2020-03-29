Организатору вечеринки в ночном клубе “светит” уголовное дело

Организатору вечеринки в ночном клубе “светит” уголовное дело

Об этом заявил Ион Кику. 

– Штрафов в подобных случаях недостаточно, – пояснил он. 

Кику также отметил, что правительство выступит с инициативой об еще большем ужесточении наказания в отношении тех, кто пренебрегает мерами борьбы с коронавирусом и ставит под угрозу жизнь и безопасность других.

– Мы не должны ждать подтверждения случаев, а иметь право наказывать, возбуждать уголовное дело уже на основании нарушения, – сказал премьер. 

Ранее мы писали о том, что в разгар пандемии в ночном клубе на Ботанике состоялась вечеринка.

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