Организаторам разбойного нападения в Чадыр-Лунге вынесен приговор

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Организатор разбойного нападения, который два года назад вместе с двумя подельниками проник в дом бизнесмена из Чадыр-Лунги и, угрожая оружием, ограбил жертву, был приговорён к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

В прокуратуре Гагаузской автономии собрали доказательства того, что в январе 2017 года трое вооружённых обвиняемых проникли в дом бизнесмена, где в то время находилась только жена с тремя маленькими детьми. Угрожая женщине, злоумышленники потребовали отдать им деньги. Женщина показала нападавшим, где лежали 800 леев. Подсудимые забрали деньги и скрылись с места происшествия. Их удалось задержать лишь через год после совершения преступления.

Во время обыска в доме организатора ограбления были обнаружены и изъяты наркотики, а также оружие, которое использовалось для совершения преступления. Задержанный не признал свою вину и попытался “сдать” двух других участников нападения, надеясь избежать наказания.

Двое других нападавших полностью признали свою вину. Мужчин приговорили на сроки от 6 до 7 лет.