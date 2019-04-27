Организация “ЗАРЯ” представила свой пилотный проект дискуссионного клуба “Дебат-CLUB” (ФОТО)

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26 апреля в Российском Центре Науки и Культуры в Кишиневе общественная организация ЗАРЯ – За Русский Язык представила свой пилотный проект дискуссионного клуба “Дебат-CLUB”. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель организации “ЗАРЯ” Михаил Ахремцев.

В организованном соревновании приняли участие две команды, которые на протяжении пяти раундов демонстрировали собравшимся гостям и зрителям свои навыки в ораторском искусстве и риторике, познания в заранее отобранной теме и умение аргументированно вести дискуссию с оппонентами. Тема “Компьютерные игры: плюсы и минусы” оказалась очень интересной для собравшихся молодых людей, а озвученные в ходе дебатов знания – смогли удивить даже организаторов.

– Формат оказался удачным и даже по завершении официальной части дебатов – участники не желали расходится. Что в свою очередь означает что мы в скором времени встретимся снова в формате данного дискуссионного клуба. Расширив и несколько увеличив его в масштабах, – отметил Михаил Ахремцев.

Кроме этого, председатель организации выразил огромную благодарность руководителю Российского Центра Науки и Культуры в Кишиневе Михаилу Владимировичу Давыдову за оказанную помощь в организации мероприятия.