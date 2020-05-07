Орган гражданской авиации требует от “Avia Invest” оплатить более 22 млн леев долга

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Орган гражданской авиации РМ ходатайствовал об инициировании исполнительного дела за неуплату ООО “Avia Invest” долга в размере 22 348 958,94 лея.

Как говорится в пресс-релизе авиационного ведомства, в 2017-2019 годы компания-концессионер Международного аэропорта Кишинева ООО “Avia Invest” накопило долг перед Органом гражданской авиации в размере более 118 млн леев. Задолженность образовалась в результате неуплаты в течение 18 месяцев платежей за “надзор и поддержание условий сертификации аэродромов”.

Для взыскания вышеуказанной задолженности в суде было возбуждено несколько гражданских дел, а 5 июля 2019 года между сторонами был заключен договор. В его рамках с последующими изменениями и дополнениями “Avia Invest” взяло на себя обязательство по погашению задолженности перед Органом гражданской авиации посредством ежемесячных выплат в соответствии с взаимосогласованным графиком. За апрель с. г. “Avia Invest” было обязано перечислить до 30 апреля 2020 года в государственный бюджет на казначейский счет авиационного ведомства транш в размере 11 158 980,06 лея. Но в установленный срок сумма не была переведена.

Так, на 1 мая 2020 года сумма непогашенной задолженности, согласно договору, составляет 22 348 958,94 лея. Исходя из этого, Орган гражданской авиации 5 мая обратился к судебному приставу с ходатайством инициировать исполнительное дело о взыскании непогашенной задолженности с ООО “Avia Invest”.

Эти долги были накоплены в период, когда Международный аэропорт Кишинева работал в нормальных условиях, с увеличением пассажиропотока, и соответствующие суммы “Avia Invest” собирало с пассажиров, чтобы перечислить в госбюджет, но они были использованы для других целей. В то же время Орган гражданской авиации подтверждает задолженность и по текущим платежам, по платежам за надзор за февраль и март на сумму более 6 млн леев, пишет moldpres.md.

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