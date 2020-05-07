Орган гражданской авиации требует от “Avia Invest” оплатить более 22 млн леев долга

Орган гражданской авиации требует от “Avia Invest” оплатить более 22 млн леев долга

Орган гражданской авиации РМ ходатайствовал об инициировании исполнительного дела за неуплату ООО “Avia Invest” долга в размере 22 348 958,94 лея. 

Как говорится в пресс-релизе авиационного ведомства, в 2017-2019 годы компания-концессионер Международного аэропорта Кишинева ООО “Avia Invest” накопило долг перед Органом гражданской авиации в размере более 118 млн леев. Задолженность образовалась в результате неуплаты в течение 18 месяцев платежей за “надзор и поддержание условий сертификации аэродромов”.

Для взыскания вышеуказанной задолженности в суде было возбуждено несколько гражданских дел, а 5 июля 2019 года между сторонами был заключен договор. В его рамках с последующими изменениями и дополнениями “Avia Invest” взяло на себя обязательство по погашению задолженности перед Органом гражданской авиации посредством ежемесячных выплат в соответствии с взаимосогласованным графиком. За апрель с. г. “Avia Invest” было обязано перечислить до 30 апреля 2020 года в государственный бюджет на казначейский счет авиационного ведомства транш в размере 11 158 980,06 лея. Но в установленный срок сумма не была переведена.

Так, на 1 мая 2020 года сумма непогашенной задолженности, согласно договору, составляет 22 348 958,94 лея. Исходя из этого, Орган гражданской авиации 5 мая обратился к судебному приставу с ходатайством инициировать исполнительное дело о взыскании непогашенной задолженности с ООО “Avia Invest”.

Эти долги были накоплены в период, когда Международный аэропорт Кишинева работал в нормальных условиях, с увеличением пассажиропотока, и соответствующие суммы “Avia Invest” собирало с пассажиров, чтобы перечислить в госбюджет, но они были использованы для других целей. В то же время Орган гражданской авиации подтверждает задолженность и по текущим платежам, по платежам за надзор за февраль и март на сумму более 6 млн леев, пишет moldpres.md.

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