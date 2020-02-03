“Оранжевый код” в связи с дождём и снегом: на Молдову надвигается циклон

“Оранжевый код” в связи с дождём и снегом: на Молдову надвигается циклон

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “оранжевый код” метеоопасности с 5 по 6 февраля.

В связи с перемещением с Западной Европы атлантического циклона на территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 л/м²) и местами очень сильный (20-25 л/м²).

Возможны отложения на проводах и ветвях деревьев. На отдельных участках дорог будут наблюдаться снежные заносы, гололедица. Также к концу недели значительно похолодает.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md