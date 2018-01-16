Опубликовано видео столкновения троллейбуса с автомобилем в столице

Водитель легкового автомобиля повернул налево, однако не убедился в безопасности маневра.

Авария, произошедшая сегодня днем на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо, была заснята на видеорегистратор очевидца ДТП, сообщает unimedia.info.

Так, на видеозаписи видно, что автомобиль марки Audi начал поворачивать налево, однако в этот момент столкнулся с троллейбусом №22, ехавшим по своей полосе.

Кроме того, можно заметить, что вышедшая из общественного транспорта девушка держится за левую руку, по-видимому, испытывая боль в результате удара.