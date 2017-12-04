Опубликовано видео момента, в который елка-украинка «потеряла» половину ветвей

Злосчастная елка-украинка, прибывшая в Кишинев изрядно облысевшей, стала такой из-за узкого моста.

Об этом свидетельствует видео, снятое во время перевозки дерева на автоплатформе из Украины в Молдову. На кадрах видно, что елку везли через мост, который оказался слишком узким для нее из-за перил по обеим сторонам. Поняв, что дерево не пройдет, рабочие не придумали ничего иного, кроме как спилить «лишние» ветви.

В итоге дерево, которое утром декабря установили на площади Великого национального собрания, шокировало кишиневцев своим видом.

Врио примара Кишинева Сильвия Раду, заявив о провокации, решила заменить елку за собственный счет, и в течение нескольких часов «добыла» дерево во дворе детсада на Ботанике.

Многие жители Кишинева возмутились спилом второй елки, заявив, что давно пора купить «многоразовое» искусственное дерево. Такого же мнения придерживается и глава фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан.