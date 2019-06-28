Опубликовано Постановление Правительства РФ о продлении льготного режима для молдавских товаров (ФОТО)

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановлением правительства от 27 июня 2019 г. № 826 продлил на полгода нулевые пошлины на некоторые товары из Молдовы. Документ был опубликован на сайте кабинета министров РФ.

Так, до конца 2019 года нулевые пошлины действуют в отношении овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции страной происхождения которых является Республика Молдова.

Напомним, пошлины были временно обнулены с 1 января текущего года в результате договоренности Игоря Додона и Владимира Путина и должны были закончить своё действие 30 июня.