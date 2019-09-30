Опубликовано положение о проведении предварительного отбора кандидатов на должность генпрокурора

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Положение о порядке организации и проведения предварительного отбора кандидатов на должность генерального прокурора было опубликовано в понедельник, 30 сентября, в «Monitorul Oficial».

Согласно документу, предварительный отбор кандидатов на должность генерального прокурора будет осуществляться комиссией, созданной Министерством юстиции. В состав комиссии войдут: министр юстиции, бывший прокурор или бывший судья со стажем работы не менее десяти лет, международный эксперт с большим опытом работы в прокуратуре или в области борьбы с коррупцией, признанный эксперт или штатный преподаватель в области права, представитель гражданского общества, признанный национальный эксперт, назначенный председателем парламента, а также психолог, без права голоса, передаёт moldpres.md.

Предварительный отбор будет состоять из двух этапов: оценка представленных досье и собеседование. Кандидаты, набравшие менее 60% от максимального балла, установленного для этапа оценки досье, не будут допущены к собеседованию. Информация о начале предварительного отбора кандидатов на должность генпрокурора будет опубликована на веб-странице Министерства юстиции не менее чем за 15 дней до даты подачи документов.

Список кандидатов на должность генпрокурора, прошедших предварительный отбор, и их досье передаются в Высший совет прокуроров (ВСП), который отберет и предложит президенту Республики Молдова кандидатуру из соответствующего списка для назначения на должность генерального прокурора. В случае, если ВСП вернет список кандидатов, Комиссия может принять решение о возобновлении предварительного отбора кандидатов или вернуть первоначальный список

Новые правила назначения генерального прокурора вступили в силу 21 сентября текущего года.