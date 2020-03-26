Опубликовано первое видео из больницы Тома Чорбэ, где лежит большинство инфицированных коронавирусом

Опубликовано первое видео из больницы Тома Чорбэ, где лежит большинство инфицированных коронавирусом

Опубликована первая видеозапись из инфекционной больницы имени Тома Чорбэ. По состоянию на утро 26 марта здесь находилось 123 человека. 

Как можно наблюдать, врачи экипированы соответствующим образом. Администрация учреждения отмечает, что в больнице приняты все необходимые меры защиты и безопасности, а пациенты получают необходимое лечение.

Напомним, что за актуальной информацией о случаях заболевания коронавирусом в Молдове можно следить в режиме онлайн.

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