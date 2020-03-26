Опубликовано первое видео из больницы Тома Чорбэ, где лежит большинство инфицированных коронавирусом

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Опубликована первая видеозапись из инфекционной больницы имени Тома Чорбэ. По состоянию на утро 26 марта здесь находилось 123 человека.

Как можно наблюдать, врачи экипированы соответствующим образом. Администрация учреждения отмечает, что в больнице приняты все необходимые меры защиты и безопасности, а пациенты получают необходимое лечение.

Напомним, что за актуальной информацией о случаях заболевания коронавирусом в Молдове можно следить в режиме онлайн.

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